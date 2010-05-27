При опозиційному уряді створено Комітет захисту підприємців
19:31, 27 травня 2010Політика
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А при Комітеті створено гарячу лінію
При опозиційному уряді створено Комітет захисту підприємців.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні під час чергового засідання опозиційного уряду.
Очолила комітет екс-голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Оксана ПРОДАН.
Крім того, при комітеті створено гарячу телефонну лінію для комунікації з підприємцями і для інформування комітету про факти утиску представників малого та середнього бізнесу. Телефон гарячої лінії - 080-050-40-40. Гаряча телефонна лінія почне працювати із завтрашнього дня.
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