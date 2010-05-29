Об’єктивність проведення ЗНО контролюватимуть силовики
09:33, 29 травня 2010Політика
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Семиноженко дав доручення
Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО доручив силовим органам проконтролювати об’єктивність проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Бучі Київської області.
«Я дав доручення силовим органам усе зробити, щоб було об’єктивно, невтручання у таємницю здачі тестів, щоб, не дай Боже, не було впливу і тиску. Для цього працюють наші силові відомства», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.
При цьому віце-прем’єр зауважив, що силові структури контролюють не лише конфіденційність проведення оцінки знань, але й об’єктивність у подальшому процесі навчання.
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