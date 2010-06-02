19 експертів поставили Януковичу «три з мінусом» за 10-бальною шкалою

Ряд експертів вкрай негативно оцінюють результати перших 100 днів діяльності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюднених сьогодні на прес-конференції результатах експертного опитування “100 днів Президента Віктора ЯНУКОВИЧА”, проведеного фондом “Демократичні ініціативи”.

“В цілому 19 експертів, які взяли участь в опитуванні, оцінили перші дії Президента В.ЯНУКОВИЧА критично і вкрай негативно”, - заявила науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА.

За її словами, за запропонованою в методології дослідження оціночною шкалою від 0 до 10 балів середня оцінка діяльності глави держави склала 2,7.

До негативних дій експерти віднесли (за рівнем значущості): підписання харківських угод з Росією; формування уряду та кадрові призначення; заяви Президента про позаблоковий статус України і відсутність у неї євроатлантичних перспектив; підтримка Президентом дій фракції Партії Регіонів зі створення коаліції з окремими депутатами у Верховній Раді; дії глави держави у гуманітарній сфері; відсутність системного бачення необхідних реформ; імітація боротьби з корупцією; неправовий характер дій, постійне ігнорування Конституції та законів України; монополізація впливу на суди; облаштування інфраструктури для полювання в Сухолуччі.

Серед позитивних результатів діяльності були відзначені (за рівнем значущості): підписання угоди про демаркацію російсько-українського кордону; відновлення керованості системи державної влади; заява Президента про пріоритетність європейської інтеграції; підписання закону про державний бюджет на 2010 рік; створення Комітету з економічних реформ при Президентові України.

Також суперечливою експерти назвали відмову України від збагаченого урану.

Експерте опитування проводилося 24-31 травня 2010 року. За критерії оцінок була взята стаття 1 Конституції України, де держава визначається як “суверенна, незалежна, демократична, соціальна правова держава”.

Усього було отримано 19 відповідей від таких експертів: Ірина БЕКЕШКІНА, Лілія ГОНЮКОВА, Діана ДУЦИК, Ігор ЖДАНОВ, Віктор ЗАМ’ЯТІН, Євген ЗАХАРОВ, Вадим КАРАСЬОВ, Світлана КОНОНЧУК, Володимир КУЧЕР, Олександр ЛИТВИНЕНКО, Михайло МІЩЕНКО, Ростислав ПАВЛЕНКО, Олександр ПАЛІЙ, Олександр СЕВЕРИН, Василь СТОЯКІН, Олександр СУШКО, Вікторія СЮМАР, Юлія ТИЩЕНКО, Володимир ФЕСЕНКО.