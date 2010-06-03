Стало відомо, чому зірвалася зустріч Януковича і Лукашенка

Атмосфера міждержавного діалогу України і Білорусії різко погіршала, повідомили виданню "Коммерсант -Украина" джерела в дипломатичних кругах. Мінськ, який ратифікував договір про державний кордон, не віддає ратифікаційні грамоти і вимагає від Києва виплати $130 млн. боргу, який нібито існує. Конфлікт з Білорусією ускладнює зближення України з ЄС.

Минулої п`ятниці у Батурині Чернігівської області планувалося провести зустріч президентів України і Білорусі Віктора Януковича і Олександра Лукашенка. Обласна ДАІ навіть розповсюдила попередження про те, що дорога від білоруського кордону до Батурина буде перекрита, але візит так і не відбувся.

За словами джерела видання в адміністрації президента України, зустріч готувалася до останнього моменту, і лише напередодні було ухвалено рішення її відмінити. "Мінськ дав зрозуміти, що не має наміру завершувати процедуру ратифікації і набуття чинності угоди про держкордон. У таких умовах зустріч на вищому рівні не мала сенсу, і ми домовилися про її відміну", - розповів український дипломат, який побажав залишитися неназваним.

Конфлікт з Білоруссю здатний створити проблеми в діалозі про безвізовий режим між Україною і Євросоюзом. У Брюсселі неодноразово заявляли, що для просування в цій сфері Україна зобов`язана завершити демаркацію сухопутних кордонів. Демаркаційні роботи планується фінансувати з бюджету Євросоюзу в рамках "Східного партнерства", проте це буде можливо тільки після обміну ратифікаційними грамотами між Києвом і Мінськом.

Враховуючи важливість питання для української сторони, співбесідники видання не виключають можливості виплати компенсації грошима у разі узгодження прийнятної суми, але ця пропозиція не знаходить підтримки в Мінфіні. Вірогідніший варіант – надання Білорусії тарифних пільг при прокачуванні венесуельської нафти по нафтопроводу "Одесса–Броди" на білоруські НПЗ.