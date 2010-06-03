З боку Володимирського ринку Януковичу кричать «Ганьба!»

Біля палацу «Україна», де відбудеться зібрання з нагоди виголошення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ послання до українського народу, зібралися представники ряду політичних сил, які не здійснюють жодних активних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, на території навколо палацу «Україна» співробітники Управління державної охорони, а також представники правоохоронних органів вживають підвищених заходів безпеки, а також заходів з підтримання громадського порядку.

Біля виходу зі станції метро «Палац «Україна» організовано два пункти пропуску і контролю до площі перед палацом, де співробітники міліції перевіряють запрошення і документи у людей, які хочуть потрапити до палацу.

Також біля виходів з метро гуртуються декілька десятків представників ряду політичних сил, які тримають прапори зі своєю партійною символікою. Це, зокрема, активісти Української народної партії та СПУ. Керівники цих груп тримають у руках мегафони, але не застосовують їх за призначенням. Міліція не допускає їх через встановлені пункти контролю і пропуску безпосередньо до площі перед палацом «Україна».

Водночас, на тротуарі вздовж вулиці Велика Васильківська, навпроти палацу розташувалися представники Партії регіонів зі своїми партійними прапорами, а також активісти деяких близьких до Партії регіонів громадських організацій.

До центрального входу у палац «Україна» розстелена червона доріжка, вздовж якої стоять військовослужбовці Почесної варти Збройних Сил України.

На будівлі самого палацу немає жодних афіш, анонсів та реклами стосовно інших заходів, які заплановані там для проведення.

З боку Володимирського ринку лунає скандування: «Ганьба! Ганьба!».