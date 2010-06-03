Проти Януковича сьогодні готували теракт?

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що спецслужби мали ґрунтовні підстави для посилення заходів безпеки навколо палацу «Україна», де глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ оголошував своє послання до українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЬОВОЧКІН сказав журналістам.

«Були підсилені заходи безпеки, але наші спеціальні служби мали на це ґрунтовні підстави», - підкреслив він.

С.ЛЬОВОЧКІН також зазначив, що Президент України готував своє послання до українського народу більше місяця у щоденному режимі.

Глава Адміністрації Президента також висловив переконання, що послання В.ЯНУКОВИЧА, оголошене з нагоди 100 днів його діяльності, є «вдалим і символічним, а сама церемонія не була помпезною, але, водночас, урочистою і скромною».

С.ЛЬОВОЧКІН також поінформував, що сьогодні на заході були присутні колишні Президенти України Леонід КРАВЧУК і Леонід КУЧМА. Водночас не було Віктора ЮЩЕНКА, який наразі, за даними С.ЛЬОВОЧКІНА, перебуває за межами України і не міг взяти участь у сьогоднішньому заході.

За словами глави Адміністрації Президента, він також бачив у залі багато представників опозиційних фракцій, які заявляли про бойкот виступу В.ЯНУКОВИЧА. «Хоча я можу сказати, я бачив багатьох депутатів від опозиції зараз у залі, які наразі, як мені здалося, з увагою слухали Президента», - зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.