У Азарова обіцяють знизити ставку ПДВ та податку на прибуток

Кабінет міністрів України у наступному році планує скасувати неефективні податки, які створюють додаткове адміністративне навантаження на платників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО під час розгляду питання щодо бюджетної політики уряду на 2011 рік.

Крім того, за словами міністра, Кабмін має намір забезпечити поступове зниження ставок податку на додану вартість та податку на прибуток.

Також планується ввести ефективні методи адміністрування податків, у тому числі електронної документації та створити спрощену систему оподаткування в напрямку забезпечення підтримки малого бізнесу. «Ці та ряд інших заходів будуть основою впровадження ефективного оподаткування в напрямку здійснення податкової реформи», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.