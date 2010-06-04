Херсонський губернатор думає, що у відставку його «відправили» тіньовики

Голова Херсонської облдержадміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО спростував інформацію, поширену низкою ЗМІ, про те, що він написав заяву про звільнення і подав її на розгляд Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

"Можу однозначно заявити, що я не писав ніякої заяви Президенту України. Це не відповідає дійсності", - сказав він.

Також А.ГРИЦЕНКО пояснив, що повідомлення про його відставку могли бути поширені за ініціативою людей, причетних до тіньового бізнесу.

"Впродовж тривалого періоду часу в Херсонській області формувалося стійке кримінальне середовище з розкрадання зрошувальних систем, земельних ресурсів, піску, природних багатств. Розвивалися рейдерські схеми", - сказав він.

За його словами, "в цій корупційній схемі сиділи всі. А ми трішки перекрили джерело нелегальних доходів, у тому числі й деяких херсонських політиків. Ця ситуація не може подобатися тим товаришам, які багато років вважали Херсон своєю вотчиною, поділену на різні регіони, з різним ступенем впливу".