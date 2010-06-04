The Economist: 100 днів Януковича налякали багатьох на Заході

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виявився саме таким, як того боялися багато експертів.

Так британське видання The Economist охарактеризувало перші 100 днів президентства лідера Партії регіонів.

Автор публікації відзначає, що «авторитарні тенденції адміністрації ЯНУКОВИЧА не викликають жодних сумнівів», а «корупція стала невід’ємною ознакою в Україні».

«Влада також намагається звести рахунки з Юлією ТИМОШЕНКО, колишнім прем’єр-міністром та основною суперницею ЯНУКОВИЧА на виборах. Було відновлено стару корупційну справу проти ТИМОШЕНКО та замовлено перевірку діяльності її уряду, яка проводитиметься не фінансовими аудиторами, а американською юридичною фірмою, - йдеться у статті. - Тим часом, було закрито всі не розслідувані до кінця справи проти соратників ЯНУКОВИЧА».

Експерт відзначає той факт, що «перші 100 днів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА налякали багатьох на Заході».

«ЯНУКОВИЧ погодився продовжити термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на дешевший газ, дозволив російським спецслужбам повернутись до Криму, а також викликав занепокоєння щодо повернення цензури у засоби інформації. Він не запровадив жодних серйозних реформ», - пише автор статті.

Але при цьому видання нагадує, що 2 червня уряд представив програму економічних реформ.

«Зазначені реформи передбачають збільшення ціни на газ та повний перегляд пенсійної системи. Основне питання в тому, чи знайде ЯНУКОВИЧ політичну волю для запровадження реформ, які можуть зробити його непопулярним. Якщо він на це піде, українська політика може перетворитись на трилер. Якщо ні, вона, скоріш за все, стане фільмом жахів», - йдеться у аналітичному матеріалі.

The Economist відзначає, що «перешкоди на шляху інтеграції України до ЄС пов’язані не з її зближенням з Росією, а з внутрішньою політикою, слабкими інституціями та жахливим станом економіки».