Губернатор: житомирська ПР - гарна школа для керівників

Голову Житомирської обласної державної адміністрації Сергія РИЖУКА обрано керівником Житомирської обласної організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні 147 делегатів обласної партійної конференції ПР, у якій загалом взяли участь 152 делегата.

Попередній керівник облорганізації Микола ПРИСЯЖНЮК склав повноваження, пояснивши це неможливістю поєднати роботу на посаді міністра аграрної політики з керівництвом облорганізацією. Він також рекомендуючи на цю посаду С.РИЖУКА.

У свою чергу С.РИЖУК подякував однопартійцям за довіру керувати "найпотужнішою організацією регіоналів країни". “Наразі під час останніх кадрових призначень в області стало зрозуміло, що Житомирську обласну організацію Партії регіонів можна сміливо вважати гарною школою для керівників різних рівнів”, - сказав С.РИЖУК.