Азаров попередив: країна в цьому роцi розкошувати не буде

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначає, що “країна в цьому роцi розкошувати не буде”.

Про це глава уряду заявив в інтерв’ю “Урядовому кур’єру”.

Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив: “Ми знали, на що йшли. Темпи падiння в 2009 р. практично всiх ключових показникiв економiки нагадували сумнi 90-i минулого сторiччя: на 15% зменшився ВВП, на 22% впало промислове виробництво, на 20% скоротився внутрiшнiй товарообiг, у три рази за останнi пiвтора року зрiс державний борг...“

За словами М.АЗАРОВА, “майже на 22% впало промислове виробництво i на чверть скоротився товарообiг через брак грошей у людей”, тому, на думку глави уряду, “слiд в першу чергу забезпечити платоспроможний попит на вiтчизнянi товари”. “Бiльш як на 40% скоротився обсяг капiталовкладень (а це ж фундамент для росту наступних перiодiв) — потрiбно створити умови, за яких інвесторам вигiдно було б вiдновити вкладення грошей в нашу економiку. Це ж стосується закордонних iнвесторiв, котрi втратили довiру до України, зменшивши за минулий рiк об’єм iнвестицiй у 2,5 раза в порiвняннi з 2008-м”, - зазначив він.

“Бiльшiсть населення країни знаходиться на межi бiдностi. Отже, треба захистити найвразливiшi верстви i дати пристойно заробляти іншим”, - вважає прем’єр.

“Наостанок я ще раз хочу пiдкреслити: країна в цьому роцi розкошувати не буде. Ми тiльки зведемо кiнцi з кiнцями, вилiземо iз страшної ями, станемо на твердий грунт фiнансо-вої стабiльностi. Щоб поновити поступ. На цьому шляху, на порозi якого зараз стоїмо, ми готовi i вислуховувати конструктивну критику, i вносити корективи. Одного не буде нiколи — у трясовину нестабiльностi Україна вже не зверне”, - зазначив М.АЗАРОВ.