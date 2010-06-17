Сину Симоненка дали високу посаду
Розпорядження Кабміну - на сайті
Андрія Симоненка призначено першим заступником голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку.
Про це, як пише Українська правда, йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 16 червня, оприлюдненого на урядовому порталі.
Андрій Петрович Симоненко є сином лідера Компартії, народного депутата Петра Симоненка.
Крім того, іншим розпорядженням від 16 червня уряд призначив Володимира Павленка заступником міністра Кабінету міністрів.
Також того ж дня уряд призначив Володимира Арєф`єва першим заступником голови Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики.
Іще одним розпорядженням Кабмін звільнив Олександра Коваленка з посади першого заступника гендиректора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" - за власним бажанням.