Литвин не збирається голосувати за «голий популізм»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не голосуватиме за законопроект щодо продажу всіх державних дач, бо це «голий популізм».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи підтримає він законопроект народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо продажу всіх державних дач.

В.ЛИТВИН заявив, що не підтримає, бо «підігрувати популізму не потрібно». «Треба було цей проект закону внести в 2007 році (йдеться про час, коли А.ЯЦЕНЮК був головою ВР - УНІАН) і не жити на державних дачах, в тому числі в Криму», - сказав він.

«І все було б нормально, а це ж голий популізм», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, «якщо виставити на продаж дачі, то ви прекрасно розумієте, хто їх купить і за яку ціну. І ще держава буде доплачувати за ці дачі».