На виборах на Херсонщині низька явка

В Херсонській області станом на 14:00 на виборчих дільницях , де відбувається голосування на позачергових виборах поки що зафіксовано невелику явку – 22,4% від загальної кількості виборців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секретаріаті Херсонської обласної організації «Єдиного центру», який сьогодні проводить паралельний підрахунок голосів, найбільша явка в селі Маркеєво (Чаплинський район) – 43,2%, найнижча – дільниця в с. Жовтневе (Наддніпрянська селищна рада) – 15,5%, в Малих Копанях – 21,6%, в смт. Наддніпрянське – 23,5%.

Загалом з 4197 виборців вже проголосували 941 виборець.

Поки що жодних інцидентів на виборчих дільницях в області не зафіксовано.

Нагадаємо, що згідно з прийнятими 1 квітня 2010 року Верховною Радою України постановам про проведення дострокових місцевих виборів сьогодні, 20 червня, в області обирають двох сільських та одного селищного голів.

Зокрема, сьогодні нових керівників отримають Наддніпрянська селищна рада Дніпровського району міста Херсона, Малокопанівська сільська рада Голопристанського району та Маркеєвська сільська рада Чаплинського району.

За перемогу у виборах змагаються 12 кандидатів, з яких 7 представляють Партію регіонів (6 кандидатів) і Єдиний центр (1 кандидат), інші – позапартійні.