Хорошковський подякував Тимошенко і пообіцяв допити всім причетним

У справі про незаконне розмитнення 11 млрд. кубометрів газу будуть викликані всі особи незалежно від посад, які вони обіймали в уряді або інших організаціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів заявив голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

«Будуть викликані всі особи, які тим чи іншим чином були причетні до цієї справи, не дивлячись на їх минулі позиції в уряді і в інших організаціях, оскільки державі спричинено великі збитки», - сказав він.

На питання, чи не є у переслідуванні Ігоря ДІДЕНКА та Анатолія МАКАРЕНКА політичний підтекст, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відповів: «Ми займаємося конкретною кримінальною справою, з конкретними злочинами, всі наші дії пов’язані виключно з боротьбою з корупцією. Не більше, не менше».

При цьому голова СБУ нагадав про заяви, які лунали з боку певних політичних сил, коли стало відомо про причетність колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО до вбивства в Голованівському районі Кіровоградської області громадянина Валерія Олійника. «Ці самі люди кричали тоді, що йому (мається на увазі В.ЛОЗИНСЬКОМУ – УНІАН) треба давати ледь не героя. Те саме ми бачимо і зараз», - зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Пояснюючи різницю в обранні міри запобіжного заходу І.ДІДЕНКУ – підписка про невиїзд, і А.МАКАРЕНКУ – тримання під вартою, голова СБУ наголосив, що такий запобіжний захід обирає слідчий як незалежна процесуальна особа, враховуючи різні фактори, зокрема, сприяння особи, яка проходить у справі, слідству, її суспільна небезпека, можливість впливати на хід слідства тощо.

«Те, що суд підтвердив наше рішення, свідчить, що слідчий прийняв правильне рішення», - зазначив голова СБУ.

Продовжуючи тему, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ послався на один з пунктів договору щодо минулорічних газових контрактів, зауваживши, «це була завідома пастка для держави Україна і слідство визначить всіх винуватців».

В контексті цього він нагадав, що кожен чиновник повинен діяти виключно в межах своїх повноважень, в межах чинного законодавства і не повинен виконувати будь-яких злочинних наказів.

Коментуючи вчорашню заяву екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО з приводу того, що вона особисто давала вказівки щодо розмитнення вказаної кількості газу, голова СБУ сказав: «Те що на вчорашній день заявила Ю.ТИМОШЕНКО, це, звичайно, додає до нашої доказової бази. Ми їй дуже вдячні. Але для того, щоб не було можливості потім їй відкликати свої слова, нам треба зібрати докази».

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Печерський районний суд Києва обрав для екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці. А.МАКАРЕНКА було заарештовано 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи щодо законності розмитнення 11 млрд. кубометрів газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

24 червня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України не переслідувати її урядову команду, яка за часів її прем’єрства брала участь у розмитненні 11 мільярдів кубометрів газу, адже ці люди виконували її особисті доручення.