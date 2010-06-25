Газпром у СП з Нафтогазом внесе родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу

ВАТ «Газпром» готовий внести до спільного підприємства з «Нафтогазом України» родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.

«Якщо оцінка НАК «Нафтогаз» покаже більший результат, то ми внесемо родовище із запасами 1 трлн. куб. метрів газу. Все залежить від того, яка оцінка буде дана активів НАК («Нафтогаз України»)», - сказав О.МІЛЛЕР.

О.МІЛЛЕР повідомив, що ВАТ «Газпром» уже зробив Україні пропозиції по конкретних родовищах, які він готовий внести до спільного підприємства з «Нафтогазом України».

Він зазначив, що сторони могли б йти до об`єднання через створення спільного підприємства.

«По першому етапу створення СП: із боку «Газпрому» ми вже робимо пропозиції по конкретних родовищах, які могли б бути внесені «Газпромом» у це СП», - повідомив О.МІЛЛЕР.

На його думку, в це спільне підприємство з боку України буде внесена газотранспортна система й активи видобутку НАК «Нафтогаз України», з боку «Газпрому» - запаси газу у великих родовищах.