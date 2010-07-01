Андрієвський: Верховна Рада знову поставила воза попереду коня

Постанова № 6592 може призвести до тисяч позовних заяв від представників місцевої влади. Про це заявив один з лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Постанові Верховної Ради про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році мали передувати зміни до Конституції. Причому, згідно з Основним законом, ці зміни мали бути проголосовані на двох чергових сесіях. І лише після цього можна було призначити дату місцевих виборів», - зазначив політик.

На його думку, тисячі депутатів місцевих органів влади набули повноважень та були обрані після 25 травня 2006, тобто після того, як зміни до Конституції, за якими каденції місцевих депутатів складають п’ять років, набули чинності.

«Тож ті представники місцевих органів влади, яких безпідставно відправили на вибори, можуть сміливо подавати до суду і оскаржувати рішення Верховної Ради», - наголосив Дмитро Андрієвський

Крім того, за словами депутата, ця постанова не знімає головної суперечки нинішнього місцевого самоврядування – різнотерміновості повноважень рад та голів відповідних місцевих органів влади.