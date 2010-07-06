Тимошенко похвалилася, що «згадала» українську мову за два тижні

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що у разі проведення владою грамотної, заохочувальної мовної політики вся Україна розмовлятиме українською мовою.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, таку думку лідер БЮТ висловила сьогодні на зустрічі з представниками політичних партій, молодіжних та громадських організацій Тернопільської області.

"Якщо держава трішечки це підштовхне - делікатно і красиво, і в Донецькій області згадають, а не вивчать, українську мову. Ми не вчили. Ми згадували її. Якщо ми почнемо з вами правильно розвивати все українське в Україні, генетична пам`ять спрацює", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр переконана, що всі громадяни України, попередні покоління яких традиційно мешкали на українській території, можуть без особливих намагань згадати мову своїх предків. "Якщо міста в східних регіонах були повністю русифіковані, то село – і в Дніпропетровській, і в Харківській, і в Луганській, і в Донецькій області завжди було українським. Воно було і залишається цією колискою мови", - вважає вона.

"У мене по маминій лінії повністю всі знаходились в селах, в місті Дніпропетровськ, там – козацький край, це поруч із Запорізькою Січчю. Ми ж потім прийняли бабусю додому, і вона з нами жила. Все ж таки у дітей, які мають якесь відношення до села, є така генетична пам`ять. Я все життя не розмовляла українською. Я прийшла в уряд до ЮЩЕНКА і, можливо, на третій тиждень заговорила українською, тому що у нас всіх це є. Бо так чи інакше, у кожного по лінії родини абсолютно точно є хтось в селі, і українська мова в нас є", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також додала, що її донька Євгенія розмовляє українською мовою без спеціального навчання, а зять Шон завжди намагається використовувати окремі українські слова.