Янукович: великі національні проекти – це дуже важливо

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність створення Інституту національних інвестиційних проектів в контексті економічного розвитку держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час засідання Комітету з економічних реформ.

За словами Президента, залучення інвестицій в економіку України повинно відбуватися і через створення «інституту національних проектів».

«Великі національні проекти – це дуже важливо. Нам їх треба готувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з дорученням підготувати з цього питання відповідні пропозиції для їх подальшого обговорення.

Президент зауважив, що таких національних проектів буде небагато, але саме вони повинні створювати умови «на проривних напрямках».

«І, безумовно, національні проекти – вони не будуть ніколи короткими. Вони будуть досить тривалими, але в часі реалізації повинні бути дуже швидкими», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що такі проекти повинні готуватися відповідним урядовим агентством і проходити відбір та експертизу у Комітеті з економічних реформ.

«І я хотів би зробити наголос на тому, що такі проекти я буду брати під свій власний контроль», - наголосив Президент України.