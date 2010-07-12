Медведько призначив собі заступника

Занфірова переводять з Запоріжжя

Заступником генерального прокурора України призначений колишній перший заступник прокурора Запорізької області, державний радник третього класу Віктор ЗАНФІРОВ. Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Запорізької області Мар`яна ВЛАСОВА, відповідний наказ підписаний генеральним прокурором України сьогодні, 12 липня. У Генеральній прокуратурі України В.ЗАНФІРОВ займатиметься питаннями загального нагляду: захист прав, свобод громадян, інтересів держави. Довідка УНІАН. В.ЗАНФІРОВ, 1951 р. н., в органах прокуратури – понад 20 років, з 2004 року обіймав посаду заступника прокурора Запорізької області і першого заступника прокурора Запорізької області.

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