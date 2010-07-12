СІТІ: Невідомі герої. Відкрита дискусія щодо забутих героїв міста

Телеканал СІТІ запрошує на відкриту дискусію щодо історичних постатей, які мали вагомий вплив на розвиток Києва протягом минулого століття (в сферах управління, архітектури, мистецтва, громадської діяльності…), але внесок яких незаслужено забутий громадськістю. Йтиметься як про людей, незаслужено забутих, так і про персони, навколо яких свідомо вибудовано негативну міфологію.

Для того, щоб відновити знання громади про ці постаті, телеканал СІТІ за результатами дискусії готуватиме телевізійний проект «СІТІ: Невідомі герої». Цей проект є логічним продовженням серії «Гордість СІТІ», в рамках якої минулого року глядачі каналу могли познайомитися з найбільш відомими киянами минулого століття. Цього ж року канал вирішив розповісти глядачам саме про людей, які залишили вагомий вклад в історії міста, але громадою сприймаються неоднозначно чи міфологізовано, або й просто незаслужено забуті.

До дискусії запрошені:

· Дмитро Малаков - науковий співробітник Музею історії Києва

· Віталій Ковалинський - історик, письменник

· Олексій Зарахович - письменник

· Леонід Красницький - заступник директора «Музею однієї вулиці»

· Михайло Кальницький - історик

· Сергій Білокінь - керівник Центру культурологічних студій Інституту історії України НАН України

· Лариса Івшина – головний редактор газети «День»

· Віталій Докаленко – генеральний директор телеканалу СІТІ.

Модератор: Роман Вибрановський – головний редактор проекту «СІТІ: Невідомі Герої»

Дискусія буде публічною, на захід запрошено представників ЗМІ Києва.

Захід відбудеться в середу, 14 липня, об 11:00 в приміщенні прес-центру медіа-холдингу «Главред-медіа» за адресою Вул. Стрітенська, 2/8. Контактна особа: Ніна Герасименко , тел.: 097-89-44-33-2, gerasimenko@city-tv.kiev.ua, pr@gravis.tv