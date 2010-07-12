Суд захистив «Беркут» від переслідувань журналіста
Скаргу задовольнили, справу закрили
Сьогодні Шевченківський районний суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста “Нового каналу” Сергія КУТРАКОВА.
Як повідомляє “Телекритика” з посиланням на С.КУТРАКОВА, суд сьогодні задовольнив скаргу «Беркута», подану у відповідь на порушення кримінальної справи. «Я думаю, що цією постановою суд дав приклад усім правоохоронним структурам, як працювати з журналістами. А подавати апеляцію - це справа прокуратури, а не моя особиста», - зазначив він.
У постанові суду наголошується, що при порушенні кримінальної справи проти співробітників «Беркута» Максима КОРЧЕВА та Вадима НЕЧИПАЙЛА не були дотримані вимоги статті 98 КПК України. Зокрема, на думку суду, у постанові слідчого відсутні дані, які б свідчили про наявність в діях обвинувачених ознак злочину щодо перешкоджання діяльності журналіста та заподіяння йому тілесних ушкоджень.
Як повідомлялося, 8 квітня у приміщенні “Українського дому” кореспондент “Нового каналу”, виконуючи редакційне завдання, проводив зйомку сюжету про відкриття фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН - УПА». Коли розпочалася штовханина між організаторами виставки та ВО «Свобода», С.КУТРАКОВ фіксував ці події на камеру, «у зв`язку з чим охоронці, перешкоджаючи законній професійній діяльності журналіста, насильно виштовхали кореспондента телеканалу із коридору службового виходу, завдавши йому при цьому тілесних ушкоджень». У квітні 2010 року “Новий канал” подав заяву до прокуратури щодо дій охорони в ”Українському домі” та бездіяльності працівників міліції під час нападу на кореспондента.