Генпрокуратура закрила справу проти Червоненка

Генеральна прокуратура України закрила за відсутністю складу злочину кримінальну справу щодо голови Запорізької облдержадміністрації Євгена ЧЕРВОНЕНКА, порушену через інцидент, який стався між ним та охоронцем у Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник начальника Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Сергій ДЕНИСЕНКО.

За його словами, кримінальну справу було порушено за матеріалами, які надійшли з Кабміну, і на підставі заяви потерпілого. Втім, у ході проведення слідчих дій потерпілий - представник Державної служби охорони, відмовився від попередніх показів, зазначивши, що Є.ЧЕРВОНЕНКО ненавмисно зачепив його рукою, «вриваючись», сказав С.ДЕНИСЕНКО.

Крім того, за висновками слідчого, зазначив С.ДЕНИСЕНКО, первинні покази потерпілого не розкривають у достатній мірі картину того, що сталося; судмедекспертиз, зі свого боку, дійшли висновку, що синець під оком потерпілого справді міг з’явитися від ненавмисних дій Є.ЧЕРВОНЕНКА, окрім того, свідків інциденту виявлено не було, а відеокамери спостереження не зафіксували факт інциденту між запорізьким губернатором та охоронцем.

Як сказав С.ДЕНИСЕНКО, саме тому за таких обставин, тобто через обмаль доказів, які б викривали вину Є.ЧЕРВОНЕНКА і могли стати доказами для встановлення істини, 12 березня було прийнято рішення про закриття кримінальної справи за відсутністю складу злочину.

Довідка УНІАН. 26 вересня 2006 року охоронець не пропустив Є.ЧЕРВОНЕНКА у приймальню прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, після чого губернатор нібито його ударив. 10 листопада щодо Є.ЧЕРВОНЕНКА було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України ("насильство щодо співробітника правоохоронних органів, який перебуває при виконанні службових обов`язків").