Генпрокуратура закрила справу проти Червоненка
Потерпілий відмовився від попередніх показів
Генеральна прокуратура України закрила за відсутністю складу злочину кримінальну справу щодо голови Запорізької облдержадміністрації Євгена ЧЕРВОНЕНКА, порушену через інцидент, який стався між ним та охоронцем у Кабінеті міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник начальника Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Сергій ДЕНИСЕНКО.
За його словами, кримінальну справу було порушено за матеріалами, які надійшли з Кабміну, і на підставі заяви потерпілого. Втім, у ході проведення слідчих дій потерпілий - представник Державної служби охорони, відмовився від попередніх показів, зазначивши, що Є.ЧЕРВОНЕНКО ненавмисно зачепив його рукою, «вриваючись», сказав С.ДЕНИСЕНКО.
Крім того, за висновками слідчого, зазначив С.ДЕНИСЕНКО, первинні покази потерпілого не розкривають у достатній мірі картину того, що сталося; судмедекспертиз, зі свого боку, дійшли висновку, що синець під оком потерпілого справді міг з’явитися від ненавмисних дій Є.ЧЕРВОНЕНКА, окрім того, свідків інциденту виявлено не було, а відеокамери спостереження не зафіксували факт інциденту між запорізьким губернатором та охоронцем.
Як сказав С.ДЕНИСЕНКО, саме тому за таких обставин, тобто через обмаль доказів, які б викривали вину Є.ЧЕРВОНЕНКА і могли стати доказами для встановлення істини, 12 березня було прийнято рішення про закриття кримінальної справи за відсутністю складу злочину.
Довідка УНІАН. 26 вересня 2006 року охоронець не пропустив Є.ЧЕРВОНЕНКА у приймальню прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, після чого губернатор нібито його ударив. 10 листопада щодо Є.ЧЕРВОНЕНКА було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України ("насильство щодо співробітника правоохоронних органів, який перебуває при виконанні службових обов`язків").