Севастополь на референдумі висловився проти НАТО, за ЄЕП і російську мову

Близько 183 тисяч севастопольців, що становить 59% виборців міста, взяли 18 березня участь в „референдумі-опитуванні” з питань вступу України до НАТО, ЄЕП і надання російській мові статусу другої державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова координаційної ради з проведення опитування Микола АНТОНЮК на прес-конференції в міському комітеті КПУ.

За інформацією М.АНТОНЮКА, проти вступу України до НАТО висловилися 182153 учасника опитування, (99,52%), за вступ до НАТО проголосувало 809 осіб (0,44%).

За зміцнення зв`язків із РФ, Білорусією, Казахстаном і вступ до ЄЕП віддали свої голоси 182393 особи (99,69%), проти - 562 (0,31%).

За надання російській мові статусу другої державної в Україні висловилися 182340 осіб (99,66%), проти - 622 (0,34%).

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Севастопольська міська рада закликала жителів міста 18 березня взяти участь в „народному опитуванні” з питань вступу України до НАТО, ЄЕП і надання російській мові статусу другої державної. У своїй заяві депутати наголошували, що „Севастопольська міська рада підтримує народну ініціативу з проведення 18 березня народного опитування” і закликає „усіх севастопольців підтримати ініціативу міського комітету КПУ, Блоку політичних партій „Народна ініціатива”, севастопольських відділень партій „Руський блок” і Партії регіонів” і висловити своє ставлення з наступних питань: 1. Чи підтримуєте Ви курс Президента України В.Ющенка на вступ України в НАТО? 2. Чи підтримуєте Ви відновлення і зміцнення взаємовигідних економічних зв’язків України з Росією, Білоруссю і Казахстаном в рамках ЄЕП? 3. Чи підтримуєте Ви надання російській мові в Україні статусу другої державної мови?”.