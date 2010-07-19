Наливайченко припускає, що Януковичем маніпулюють

Професійна спецслужба не повинна говорити про наявність загрози державним діячам, у тому числі президенту, а повинна діяти на упередження.

Таку думку озвучив екс-голова СБУ, лідер громадянської ініціативи "Оновлення країни" Валентин Наливайченко в ефірі 5 каналу.

"Це непрофесіоналізм, якщо на випередження не зняли. А цілком достатньо сил і коштів - не за журналістами бігати, а зняти питання, що стосується навіть намірів здійснити можливий терористичний акт або, не дай Бог, навіть замах на конкретного громадянина", - цитує Українська правда.

"Тому тут або непрофесіоналізм, або це свідома маніпуляція, в тому числі і вищими посадовими особами", - підкреслив Наливайченко.

Екс-голова СБУ також вважає, що в законодавстві треба прописати заборону спецслужбам працювати проти власних громадян.

"Потрібно виписати в законі прямою мовою, прямою нормою заборону роботи проти журналістів, релігійних організацій, громадських організацій, тому що по своїй суті українська контррозвідка повинна займатися саме зовнішнім втручанням", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, начальник Управління державної охорони Ігор Калінін заявив, що завжди існує потенційна загроза життю президента.