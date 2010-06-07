Юна тенісистка виграла престижний французький турнір (фото)
07:14, 07 червня 2010Разное
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"Ця перемога змінить моє життя"
Українка Еліна СВІТОЛІНА стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції з тенісу серед юніорів.
У фінальному матчі 15-річна Е.СВІТОЛІНА обіграла свою ровесницю з Тунісу Онс ЖАБЕР з рахунком 6:2, 7:5.
"Я ще під враженням. Я думаю, що те, що відбулося сьогодні, змінить моє життя. Я дуже щаслива", - сказала вона журналістам на післяматчевій прес-конференції.Сьогодні вночі, повідомляє сайт sapronov-tennis, Еліна прилетіла до Харкова.
Фото Reuters и AP
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