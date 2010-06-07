Юна тенісистка виграла престижний французький турнір (фото)

Українка Еліна СВІТОЛІНА стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції з тенісу серед юніорів.

У фінальному матчі 15-річна Е.СВІТОЛІНА обіграла свою ровесницю з Тунісу Онс ЖАБЕР з рахунком 6:2, 7:5.

"Я ще під враженням. Я думаю, що те, що відбулося сьогодні, змінить моє життя. Я дуже щаслива", - сказала вона журналістам на післяматчевій прес-конференції. Сьогодні вночі, повідомляє сайт sapronov-tennis, Еліна прилетіла до Харкова.

Фото Reuters и AP