У Донецьку стартували «Ігри влади»

Всеукраїнський молодіжний проект «Ігри влади» стартував у Донецьку. Під час гри відбувається моделювання віртуальної держави. Це дозволяє учасникам відчути різноманітні соціально-економічні процеси та впливати на них.

Ініціатором проекту виступила спілка молодих політологів України та «Молодіжний Європейський Рух» у партнерстві з представництвом німецького фонду Фрідріха Еберта. Під час гри учасники, як правило молоді люди, які прагнуть займатися політичною діяльністю, можуть приміряти на себе роль урядовця, бізнесмена, громадського діяча.

За словами учасника гри, керівника донецької обласної молодіжної організації «Поштовх» Юрія Матущака, формат тренінгу дозволяє молоді моделювати економічну кризу, регулювати фінансовий ринок, передбачати поведінку уряду, його впливи на соціально - економічний стан країни, влаштовувати перевибори влади.

Після тренінгу проводиться аналіз ситуації в країни і порівнюються результати політичної гри та наслідки дій реальної влади. На підставі таких тренінгів молодь «занурюється» в політичні процеси і отримує поштовх до більш активної громадської позиції та участі в управлінні державою, вважає молодий політик

Перша гра показала, що молодь конструктивно підходить до виконання різноманітних політичних завдань і вирішення проблем, які перед ними стояли. Утім, все ж гра – це річ, досить далека від реальності. Зокрема влада в ній була дуже поступливою і виконувала всі вимоги громадськості. На жаль, насправді таке відбувається дуже рідко в нашій державі, зазначила в інтерв’ю Deutsche Welleкоординатор проекту Олександра Скиба.

Новий молодіжний проект стартував у Донецьку. За словами його координатора, вибір міста аж ніяк не пов’язаний з тим, що нинішня політична влада країни представлена переважно вихідцями з Донецька. Утім, у проекті зазначили, що почавши його саме з Донецька, вирішили ліквідувати певний географічний перекіс, бо попередні схожі проекти зазвичай проводилися серед молоді західних регіонів.