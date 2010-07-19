М'яч фіналу ЧС-2010 продали на онлайн-аукціоні

М`яч, яким збірні Іспанії і Голландії грали у фіналі Чемпіонату світу з футболу, був проданий на онлайн-аукціоні минулої п`ятниці за $74 тисячі.

Ім`я покупця не називається. Як повідомляє "РИА Новости",всі вторговані гроші підуть до фонду Нельсона Мандели по боротьбі з СНІДом.

Офіційним м`ячем турніру був Jabulani, розроблений компанією Adidas. У вирішальній зустрічі використовувалася його спеціальна версія, що одержала назву Jo`bulani.