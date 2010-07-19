Цушко: хабарі навіть пляшками не беру - не п'ю

Призначення Василя Цушка на посаду міністра економіки свого часу викликало здивування експертів. В інтерв`ю газеті "Сегодня" міністр вирішив відповісти скептикам і розповів про деякі сторінки своєї біографії.

"Я закінчив Одеський сільськогосподарський інститут, економічний факультет. До інституту закінчив технікум з червоним дипломом техніка-механіка. Після інституту з 24 років я працював у сільському господарстві, спочатку економістом, потім з 26 років керівником виноробницького радгоспу. Ми проводили приблизно 6 тисяч тонн виноматеріалу. Працювало у нас близько 1000 людей. Я нікого б не допускав до управління вищого рангу, поки вони не пройдуть цикл мінімум в один рік, наприклад, у сільському господарстві від орання землі до збирання врожаю, щоб відчули економіку. Або на заводі майстром цеху. Економіка й виробництво – це як любов. Є любов фізична, а є любов платонічна. Спочатку наче нічого, потім одружився, але не зрослося. Теж саме й з економікою. З 1994 року по 1998 я став членом комітету з фінансової і банківської діяльності Верховної Ради України, з 1998 по 2002 – секретар цього комітету, з 2002 по 2005 рік я перший заступник голови цього комітету, а потім рік із чимось губернатор Одеської області, потім півроку знову у цьому ж комітеті, потім став главою МВС. Так от, критики беруть, все це викидають із моєї біографії і кажуть: «Колгоспник». А став міністром економіки, почали вже кричати: «Мент». А я автор і співавтор 222 законів, економічних. Я вів акцизний блок у Раді. Запитайте у будь-якого представника горілчаного, коньячного бізнесу і так далі, чи брав я у кого-небудь хабарі. Я навіть пляшками не брав. Чому? А я не п`ю".