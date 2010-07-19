Призначено прокурора Рівненщини
Приготуватися Одесі
Прокурором Рівненської області призначений 55-річний Василь ПРИСЯЖНЮК, який із травня 2007 року очолював прокуратуру Одеської області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської облпрокуратури.
«Виконувати обов`язки прокурора Одеської області призначений перший заступник прокурора Михайло ЧОРНИЙ», - зазначили у прес-службі.
Однак, за даними джерел у правоохоронних органах, найближчим часом у головний кабінет Одеської облпрокуратури повернеться 52-річний Михайло ГАВРИЛЮК. Він уже обіймав цю посаду з січня 2004 по лютий 2005 року, а нині керує Головним управлінням з питань оборонної політики і діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента.
Як зазначає «Українська правда», М.ГАВРИЛЮК - «член команди» екс-генерального прокурора Геннадія ВАСИЛЬЄВА.
Як повідомляв УНІАН, колишній прокурор Рівненської області Анатолій ПРИШКО був призначений керівником прокуратури Львівщини.