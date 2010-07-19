Призначено прокурора Рівненщини

Прокурором Рівненської області призначений 55-річний Василь ПРИСЯЖНЮК, який із травня 2007 року очолював прокуратуру Одеської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської облпрокуратури.

«Виконувати обов`язки прокурора Одеської області призначений перший заступник прокурора Михайло ЧОРНИЙ», - зазначили у прес-службі.

Однак, за даними джерел у правоохоронних органах, найближчим часом у головний кабінет Одеської облпрокуратури повернеться 52-річний Михайло ГАВРИЛЮК. Він уже обіймав цю посаду з січня 2004 по лютий 2005 року, а нині керує Головним управлінням з питань оборонної політики і діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента.

Як зазначає «Українська правда», М.ГАВРИЛЮК - «член команди» екс-генерального прокурора Геннадія ВАСИЛЬЄВА.

Як повідомляв УНІАН, колишній прокурор Рівненської області Анатолій ПРИШКО був призначений керівником прокуратури Львівщини.