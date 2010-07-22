Підготовка до ЄВРО: 6 млн. із бюджету на пам’ятник визволителям Донбасу

Кабінет міністрів вніс зміни до власних постанов про Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (від 14 квітня 2010 р.) та про фінансування цієї програми за кошти Стабілізаційного фонду (від 2 червня 2010 р.). Зокрема у програмі підготовки до футбольного чемпіонату з’явився такий пункт: “будівництво зони гостинності УЄФА на прилеглій до стадіону "Донбас-Арена" території у рамках проекту “Реконструкція монумента "Твоим освободителям, Донбасс" з комплексним благоустроєм території, прилеглої до парку культури та відпочинку…” Як зазначено у документі, на цю частину підготовки до Євро-2012 Кабмін поточного року виділить 6 мільйонів гривень з державного бюджету.

Також у відомстві Миколи Азарова вирішили додатково подбати про закупівлю тролейбусів та автобусів, реконструкцію та капітальний ремонт ліній громадського транспорту та про спорудження автовокзалів для перевезення авіапасажирів у містах, які прийматимуть Євро-2012. Загалом на цю статтю у поточному році передбачені бюджетні витрати більше 2,5 мільярдів гривень, 2011 року – 1,9 млрд., 2012 року – 771 мільйон гривень.

Відповідна постанова уряду №539 за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради.