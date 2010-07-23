Кирил нагородив Януковича орденом

Патріарх Московський КИРИЛ нагородив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА орденом Святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зараз у Криму відбувається зустріч В.ЯНУКОВИЧА з патріархом КИРИЛОМ.

На початку зустрічі предстоятель РПЦ вручив Президенту України вищу нагороду Російської православної церкви – орден Святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня.

Цю нагороду глава держави отримав “за увагу до трудів зі зміцнення православ’я в Україні і у зв’язку з 60-річчям з дня народження”.

Патріарх КИРИЛ відзначив, що це вища відзнака РПЦ, якою нагороджують виключно патріархів і глав держав.

“Я радію, що у зв’язку з Вашою круглою датою – такою значною – я мав можливість у перший рік Вашого президентства на знак глибокої поваги РПЦ до Ваших трудів і Вашої особистості вручити Вам цю нагороду”, – сказав патріарх.