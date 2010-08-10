Клюєв насварив губернаторів

Уряд вимагає від профільних міністерств, а також органів місцевої влади істотно поліпшити роботу з інформування населення про надання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні в ході селекторної наради з керівництвом облдержадміністрацій.

Він зазначив, що за інформацією, що має уряд, найгірше робота з інформування населення про надання субсидій проводиться у Закарпатській, Івано-Франківській, Київській і Херсонській областях і Києві.