Верховна Рада перетворилася на біржу?

Один з лідерів громадянської партії «Пора», член центральної ради партії Євген ЗОЛОТАРЬОВ заявляє, що найближчим часом у ВР буде сформовано більшість у вигляді 300 карток для принципових голосувань.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН. Він нагадав, що сьогодні річниця проголошення попередніх результатів парламентських виборів 2006 року.

За словами Є.ЗОЛОТАРЬОВА, цей рік став для української політики роком остаточної комерціалізації. «На цей момент Верховна Рада перетворилась на біржу, де діють кілька операторів, найбільш потужним з яких є Партія регіонів», - сказав Є.ЗОЛОТАРЬОВ, додавши, що при цьому президентська команда вочевидь програє.

«У найближчому майбутньому ми спостерігатимемо процес купівлі вже не народних депутатів, а їхніх карток, тож замість «страшилки» про конституційну більшість у вигляді Коаліції національної єдності буде більшість у вигляді 300 карток для принципових голосувань», - заявив Є.ЗОЛОТАРЬОВ.

Він додав, що процес комерціалізації політики завершить сепарацію суспільства та громадян і українського політикуму. «Суспільство і політики остаточно почнуть жити у двох паралельних світах», - сказав Є.ЗОЛОТАРЬОВ.