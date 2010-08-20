Томенко радить регіоналам рівнятися на Януковича

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО позитивно оцінює популяризацію Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ творчості українських поетів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи появу рекламних плакатів до Дня Незалежності із зображенням Президента В.ЯНУКОВИЧА та з назвою одного з найвідоміших патріотичних віршів про Україну «Любіть Україну».

М.ТОМЕНКО назвав цілком очевидним, що після такої реклами «багато українців захочуть познайомитися з творчістю визначного українського поета Володимира Сосюри, який, до речі, народився у місті Дебальцеве Донецької області, та перечитати його вірш, написаний у 1944 році, через який поета свого часу було звинувачено у буржуазному націоналізмі».

Віце-спікер відзначив, що, очевидно, «сьогодні Віктор ЯНУКОВИЧ намагається максимально активно залучитися до вивчення української літератури». Він нагадав, що під час виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧ вже пропагував відомий вірш Івана Франка «Не пора», процитувавши його фрагмент «…пора для України жить» під час свого перебування у Івано-Франківську.

На думку М.ТОМЕНКА, таке ставлення до української літератури варто було б передати й іншим представникам української влади та депутатського корпусу, особливо з Партії регіонів. «І тоді б, можливо, справдилося побажання-мрія Володимира Сосюри, яке він висловив у вірші «Любіть Україну» - «…Всім серце любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею!», - зазначив заступник голови ВР.