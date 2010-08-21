Томенко дивується, як Черновецький скликає Київраду з невідомого місця
Чи була президія, хто підписав документ?
Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко цікавиться правовими підставами організації та проведення першого пленарного засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання. У коментарі УНІАН він висловив подив, яким чином міський голова Києва Леонід Черновецький підписав розпорядження про сесію Київради, якщо мера немає в Україні.
Томенко зазначив, що намагається з’ясувати у нинішніх керівників київської міської влади, в який спосіб приймалося рішення про сесію, чи відбувалося засідання президії, як це передбачає регламент, і хто, замість Черновецького, підписав цей документ або в який спосіб він підписав цей документ.
“Київський міський голова тривалий час перебуває у офіційній відпустці, щоправда, в невідомій країні, оскільки нинішнє керівництво столиці знає, що він перебуває за кордоном, але не знає, де саме, – зазначив Томенко. – Якщо припустити, що Леонід Черновецький на кілька годин прибув до Києва, то він би брав участь хоч в одному з сьогоднішніх заходів з нагоди Дня незалежності разом з віце-прем’єрами та представниками Адміністрації президента”.
Нагадаємо, перше пленарне засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання має відбутися 25 серпня о 12-00 годині. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськради, відповідне розпорядження підписав міський голова Леонід Черновецький.