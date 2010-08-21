Томенко дивується, як Черновецький скликає Київраду з невідомого місця

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко цікавиться правовими підставами організації та проведення першого пленарного засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання. У коментарі УНІАН він висловив подив, яким чином міський голова Києва Леонід Черновецький підписав розпорядження про сесію Київради, якщо мера немає в Україні.

Томенко зазначив, що намагається з’ясувати у нинішніх керівників київської міської влади, в який спосіб приймалося рішення про сесію, чи відбувалося засідання президії, як це передбачає регламент, і хто, замість Черновецького, підписав цей документ або в який спосіб він підписав цей документ.

“Київський міський голова тривалий час перебуває у офіційній відпустці, щоправда, в невідомій країні, оскільки нинішнє керівництво столиці знає, що він перебуває за кордоном, але не знає, де саме, – зазначив Томенко. – Якщо припустити, що Леонід Черновецький на кілька годин прибув до Києва, то він би брав участь хоч в одному з сьогоднішніх заходів з нагоди Дня незалежності разом з віце-прем’єрами та представниками Адміністрації президента”.

Нагадаємо, перше пленарне засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання має відбутися 25 серпня о 12-00 годині. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськради, відповідне розпорядження підписав міський голова Леонід Черновецький.