Київрада проголосувала за чистку КМДА

Не менш ніж на 20%

Київська міська рада проголосувала за скорочення кількості працівників Київської міської державної адміністрації на 20%. Як передає кореспондент УНІАН, за рішення «Про проведення організаційно-правових заходів щодо оптимізації структури виконавчого органу Київської міської ради» проголосували 64 депутата Київради. Зокрема, рішенням передбачається скорочення граничної чисельності працівників виконавчого органу Київради не менш як на 20% порівняно з 1 листопада 2009 року.

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