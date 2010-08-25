Київрада проголосувала за чистку КМДА
13:26, 25 серпня 2010Політика
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Не менш ніж на 20%
Київська міська рада проголосувала за скорочення кількості працівників Київської міської державної адміністрації на 20%.
Як передає кореспондент УНІАН, за рішення «Про проведення організаційно-правових заходів щодо оптимізації структури виконавчого органу Київської міської ради» проголосували 64 депутата Київради.
Зокрема, рішенням передбачається скорочення граничної чисельності працівників виконавчого органу Київради не менш як на 20% порівняно з 1 листопада 2009 року.
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