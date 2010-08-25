Чартерний переліт Клюєва до Китаю коштував бюджету 1 мільйон 750 тисяч

Переліт першого віце-прем`єра Андрія Клюєва до Китаю чартером коштував держбюджету 1 мільйон 750 тисяч гривень.

Як повідомляє Українська правда, відповідна інформація про застосування процедури закупівлі послуг на перевезення в одного учасника оприлюднена на сайті Мінекономіки.

Згідно з документом, Мінекономіки замовило "послуги з перевезення пасажирів авіаційним транспортом, які не підпорядковуються розкладу" у Державного авіаційного підприємства "Україна".

У обґрунтуванні застосування процедури закупівлі в одного учасника зазначається, що таке рішення було прийнято "у зв`язку з виникненням термінової потреби в послугах з перевезення пасажирів авіаційним транспортом, які не підпорядковуються розкладу".

Також причиною ухвалення рішення про закупівлю такого перельоту було "належне і своєчасне виконання доручень першого віце-прем`єра від 17 серпня 2010 щодо перельоту Клюєва та членів української делегації до Пекіну для участі у засіданні Міжурядової Українсько-Китайської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва".