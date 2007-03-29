Де й коли збереться антикризова коаліція в разі розпуску парламенту

У разі ініціювання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ консультацій щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України на пленарне засідання парламент збереться невідкладно, без скликання з метою забезпечення конституційного правопорядку в Україні.

Як повідомляє прес-служба ВР України, про це заявив перший заступник голови парламенту Адам МАРТИНЮК під час зборів народних депутатів України, що проходили у четвер, 29 березня, посилаючись на положення Постанови Верховної Ради України «Про проведення спеціального пленарного засідання Верховної Ради України» (№25-V від 24 липня 2006 р.).

Він також нагадав, що у випадку, передбаченому п.1 цієї Постанови, голова Верховної Ради невідкладно інформує народних депутатів України про час і місце проведення пленарного засідання.

«Якщо Президент ініціюватиме консультації керівництва Верховної Ради України і голів фракцій відповідно до ст. 90 Конституції про дострокове припинення повноважень, то ми з вами зберемося без будь-яких додаткових рішень на позачергове засідання Верховної Ради України», - наголосив А.МАРТИНЮК.

Водночас він наголосив, що «оскільки у найближчі дні немає пропозицій збиратися на предмет дострокового припинення повноважень Верховної Ради, то, відповідно, немає й необхідності проводити такі пленарні засідання».