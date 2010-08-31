Вперше в Києві - динозаври!
Відкриття виставки «Світ Динозаврів» в Печерському ландшафтному парку (Співоче поле) переноситься на 10 вересня.
Це міжнародний проект, який проходить у великих містах Євросоюзу і вперше представлений в Києві. Більш як 10 мільйонів глядачів в різних куточках Європи побували на цій виставці.
Впродовж двох місяців (вересня-жовтня) відвідувачі виставки зможуть побачити 62 експонати динозаврів, відтворених у натуральну величину на основі наукових досліджень. На території Парка площею в 4 гектари на Печерських пагорбах поселятися Стегозаври, Диплодоки, Трицератопси, Археоптерикси, природно, величний Тиранозавр та інші доісторичні рептилії. У парку будуть представлені експонати триасового, юрського, мелового періодів. Розміри експонатів вражаючі: до 6 метрів у висоту, довжина деяких – до 23 метрів.
Виставка починає працювати 10 вересня з 10.00. У програмі відкриття передбачено проведення конкурсів, конструювання найбільшого динозавра в Україні з конструктора ЛЕГО, караоке-фест від Народного радіо.
Також відвідувачі зможуть:
- дізнатися про стародавніх рептилій із захоплюючої розповіді екскурсовода;
- взяти участь в розкопках «залишків» динозаврів;
- оглянути експозицію доісторичних скам`янілостей, де будуть представлені: єдиний скелет справжнього динозавра в Україні, щелепа мамонта, трилобіту, амонітів, мозазаврів, риб.
- розважитися на атракціонах;
- сфотографуватися з експонатами;
- виграти або купити цікаві подарунки і сувеніри.
Час роботи виставки - з 10.00 до 20.00 щодня з 10 вересня по 31 жовтня 2010 року.
Запрошуємо представників ЗМІ на Співоче поле на відкриття виставки 10 вересня 2010 року.
Якщо Вас цікавить інформація про процес монтажу (з можливістю побувати на майданчику), прохання повідомити організаторів виставки по нижче вказаних номерах телефонів. Тел. для акредитації: (044) 353-25-01, 096-464-22-81.
Тел. для акредитації: (044) 353-25-01, 096-464-22-81.