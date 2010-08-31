Вперше в Києві - динозаври!

Відкриття виставки «Світ Динозаврів» в Печерському ландшафтному парку (Співоче поле) переноситься на 10 вересня.

Це міжнародний проект, який проходить у великих містах Євросоюзу і вперше представлений в Києві. Більш як 10 мільйонів глядачів в різних куточках Європи побували на цій виставці.

Впродовж двох місяців (вересня-жовтня) відвідувачі виставки зможуть побачити 62 експонати динозаврів, відтворених у натуральну величину на основі наукових досліджень. На території Парка площею в 4 гектари на Печерських пагорбах поселятися Стегозаври, Диплодоки, Трицератопси, Археоптерикси, природно, величний Тиранозавр та інші доісторичні рептилії. У парку будуть представлені експонати триасового, юрського, мелового періодів. Розміри експонатів вражаючі: до 6 метрів у висоту, довжина деяких – до 23 метрів.

Виставка починає працювати 10 вересня з 10.00. У програмі відкриття передбачено проведення конкурсів, конструювання найбільшого динозавра в Україні з конструктора ЛЕГО, караоке-фест від Народного радіо.

Також відвідувачі зможуть:

- дізнатися про стародавніх рептилій із захоплюючої розповіді екскурсовода;

- взяти участь в розкопках «залишків» динозаврів;

- оглянути експозицію доісторичних скам`янілостей, де будуть представлені: єдиний скелет справжнього динозавра в Україні, щелепа мамонта, трилобіту, амонітів, мозазаврів, риб.

- розважитися на атракціонах;

- сфотографуватися з експонатами;

- виграти або купити цікаві подарунки і сувеніри.

Час роботи виставки - з 10.00 до 20.00 щодня з 10 вересня по 31 жовтня 2010 року.

Запрошуємо представників ЗМІ на Співоче поле на відкриття виставки 10 вересня 2010 року.