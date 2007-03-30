Візит Ющенка у Москву призначили на 3 квітня

3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО з візитом відвідає Російську Федерацію.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, передає кореспондент УНІАН.

«3 числа (квітня) відбудеться візит Президента України до Росії, і я разом з Президентом відбуду до Росії», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що Росія є надзвичайно важливим партнером для України, так само як Україна для Росії.

За його словами, відносини між двома країнами формуватимуться на взаємовигідній основі, прагматизмі, прогнозованості та правильної налаштованості один до одного.

«Думаю, мій перший візит в якості міністра закордонних справ до Росії стане хорошим початком цього», - сказав він.

Він також зазначив, що в ході візиту секретарями рад національної безпеки двох країн буде підписаний план дій Україна-Росія, та скріплений підписами президентів.

«Це є перший надзвичайно суттєвий крок для діяльності комісії ПУТІН-ЮЩЕНКО», - додав він. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що це є дуже хорошим сигналом для поступового вирішення нагальних питань між країнами.