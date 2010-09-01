Для Могильова українська мова - не головне: хай Азаров вчить сам?

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ переконаний, що ще недосконало оволодів українською мовою, виконуючи доручення Президента у двохмісячний термін вивчити її, але вважає, що це не є головним у роботі міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

“Я вже казав про те, що я вивчав українську мову у школі, тому якась база у мене була. Все оточення спілкувалося українською мовою, всі наради проводимо українською мовою. Я, звичайно, вважаю, що вона недосконала... Я вважаю, що це не саме основне у роботі міліції – знання мови. Це однозначно”, - сказав А.МОГИЛЬОВ.

На запитання, яку книгу він читав українською мовою, міністр відповів: “Я вивчав слова, окремі слова, набирав словарний запас українських слів”.

Сьогодні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відповідаючи на запитання, чи впорався А.МОГИЛЬОВ із завданням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вивчити українську мову, пообіцяв вивчати її разом з міністром внутрішніх справ України Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.