Януковичу пишуть лист про «парадоксальну ситуацію» у Харкові

Активісти «Зеленого фронту» готують відкритий лист до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому має намір детально описати події останніх днів у Харкові, – затримання представників організації, обшук у гаражі одного з активістів "Зеленого фронту" Андрія ІЛЬГОВА і вилучення правоохоронцями агітаційних листівок.

Про це представники «Зеленого фронту» заявили сьогодні в прес-центрі ІА «МІСТ-Харків».

«Склалася парадоксальна ситуація в місті Харкові. Якщо ви зібралися з друзями пройти вулицею Сумською, і вас у кількості більш як 10 осіб, вас можуть затримати співробітники ППС, включаючи спецпідрозділ «Беркут», за несанкціонований мітинг», - говорить активіст «Зеленого фронту» Сергій ЧЕТВЕРТИКОВ.

Активісти зазначають, що міліція поводилася із затриманими «непогано», і правоохоронці навіть пояснювали, що вони «люди підневільні» і «виконують накази згори».

«Зеленофронтівці» говорять, що відповіддю на незаконні, на їхню думку, дії міліції стане лише активізація протестної діяльності.

«Якщо затримали двох – вийшли 30, якщо затримали 30, виходитимемо в кількості 300 осіб, не схаменуться, виведемо 3 тисячі», - говорить С.ЧЕТВЕРТИКОВ.

За словами активістів «Зеленого фронту», до них вже телефонують добровольці, які пропонують свою допомогу в роздачі листівок «Велика брехня».

Як нагадує ІА «Міст-Харків», 2 вересня співробітники «Беркута» і співробітники МВС у Харкові затримали сімох активістів «Зеленого фронту», які роздавали листівки «Велика брехня», і відвезли їх на дві години до Дзержинського райвідділу міліції.

31 серпня міліція обшукала гараж А.ІЛЬГОВА – за словами правоохоронців, шукали вибухівку, а знайшли і вилучили агітаційні листівки під назвою «Велика брехня», присвячені Михайлу ДОБКІНУ і Геннадію КЕРНЕСУ. Зокрема, в листівках йдеться про невиконані обіцянки влади.