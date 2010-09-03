Джип Луценка поставили на штрафмайданчик

На водія автомобіля “Toyota Land Cryiser”, яким пересувається колишній міністр внутрішніх справ України, лідер партії "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО, за керування без належних документів накладено 425 грн. штрафу, а сам транспортний засіб поміщено на штрафний майданчик.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, Департаментом ДАІ МВС у межах компетенції здійснено перевірку наданих матеріалів щодо правомірності керування водієм автомобілем “Toyota Land Cryiser”.

2 вересня близько 17.00 під час руху бульваром Лесі Українки у Києві наряд спеціального загону ДПС особливого призначення при МВС України (підпорядкованого ДДАІ МВС України) звернув увагу на те, що водій автомобіля “Toyota Land Cryiser”, виконуючи маневр розвороту, не виконав вимоги п.9.2 (б) Правил дорожнього руху України (перед поворотом не подав сигнал світловим покажчиком повороту відповідного напрямку перед перестроюванням та розворотом наліво). Наряд прийняв рішення зупинити автомобіль.

Приблизно через 200 м зазначений автомобіль зупинив наряд ДПС. На законну вимогу працівника міліції передати для перевірки документи, які б підтверджували право користування та керування зазначеним автомобілем і посвідчення водія, водій надав ці документи. При початковій перевірці документів співробітник ДАІ звернув увагу на те, що довіреність на право керування транспортним засобом у порушення ч.2 ст. 799 Цивільного кодексу України не була нотаріально засвідчена, до того ж термін її дії закінчився 30 березня 2010 року. Це викликало у працівників міліції обгрунтовану підозру щодо законних підстав керування транспортним засобом водієм цього автомобіля.

При більш детальній перевірці було встановлено, що автомобіль належить одному із комерційних банків і зареєстрований у відповідності до вимог законодавства.

На підставі договору оренди майна з правом викупу банком і ТОВ та акту прийому-передачі майна зазначений автомобіль передано в оренду цьому ТОВ для службових поїздок персоналу, а також для вантажного перевезення дрібних речей (на момент видачі довіреності на право керування та укладання договору оренди майна, станом на грудень 2009 року, водій автомобіля проходив службу в органах внутрішніх справ і не міг бути у складі персоналу цього ТОВ).

Таким чином, відповідно до цих документів, автомобілем “Toyota Land Cryiser” міг користуватися працівник ТОВ за умови оформлення документів відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про дорожній рух", а також пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів від 10 жовтня 2001 року № 1306, якими передбачено, що водій зобов`язаний мати при собі реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на користування (керування) транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться.

Наказом Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998 року № 74 "Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 3 березня 1998 року за № 149/2589, для обліку транспортної роботи службового легкового автомобіля затверджено типову форму № 3 "Подорожній лист службового легкового автомобіля". При цьому відповідно до вимог пункту 2 цього наказу застосування подорожнього листа типової форми № 3 та виконання положень інструкції всіма суб`єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, які експлуатують службові легкові автомобілі або для яких за їхнім замовленням здійснюється транспортне обслуговування службовими легковими автомобілями, вважається обов`язковим.

Також документом, який надає право працівнику згаданого ТОВ користуватися транспортним засобом, може бути довіреність, яка відповідно до вимог ч. 2 ст. 799 Цивільного кодексу підлягає нотаріальному посвідченню. Надана водієм довіреність була виготовлена на фірмовому бланку ТОВ та не відповідала вимогам зазначеної статті кодексу.

Враховуючи викладене, водій не мав законного права користуватися автомобілем “Toyota Land Cryiser”, тож стосовно нього був складений протокол про адміністративне правопорушення та винесена постанова у справі про адміністративне правопорушення у вигляді штрафу 425 грн. (максимальний штраф за даний вид правопорушення становить 850 грн.), а автомобіль був доставлений на штрафмайданчик, де він і перебуває на даний час.

Водій був доставлений працівниками міліції до Печерського райуправління ГУ МВС в м. Києві для з‘ясування обставин і надання пояснень з приводу керування транспортним засобом. Зазначені матеріали зареєстровані у журналі обліку інформації Печерського РУ ГУ МВС в м.Києві. За цим фактом триває перевірка.