Чиновник у Шанхаї обіцяв Януковичу спіймати Данилишина

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував концепцію українського Національного павільйону на Всесвітній виставці «Експо-2010» у Шанхаї і назвав його “величезним недоліком державної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відвідування Національного павільйону України, представленого на Всесвітній виставці «Експо-2010», яка проходить у китайському місті Шанхай.

Водночас, зауважив глава держави, «дуже добре, що ми тут є».

«Безумовно, він (український павільйон – УНІАН) не відповідає нашим побажанням - тому, що б ми хотіли показати. І це величезний недолік у державній політиці, який треба буде наповнювати змістом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим він зауважив, що українські громадяни, які забезпечують діяльність Національного павільйону (перебувають у відрядженні в Китаї з квітня – УНІАН), «заслуговують лише на добре слово і велику подяку».

«Але Україна - це набагато ширше, ніж показує цей павільйон», - зазначив глава держави і наголосив, що участь у подібних виставках світового масштабу є одним із кроків, який вестиме державу в майбутнє.

«Концепція зрозуміла. Її треба наповнювати змістом», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

Як також повідомив у свою чергу директор Національного павільйону України Іван БУНТОВ, концепцією створення і фінансуванням з державного бюджету участі країни в «Експо-2010» у 2008 році опікувалося Міністерство економіки. Загалом на створення українського павільйону з держбюджету було виділено лише 8 млн. грн., що, за оцінками фахівців, є дуже незначною сумою.

Між тим один із високопоставлених членів української офіційної делегації у Китаї висловив припущення, що й ці 8 млн. грн. були витрачені неефективно.

«Коли ми спіймаємо ДАНИЛИШИНА (міністр економіки у 2008 році – УНІАН), то спитаємо з нього», - зауважив чиновник.