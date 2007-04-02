Мартинюк готується відбити атаку штурмовиків з димовими шашками

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК заявляє про можливі провокації завтра у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав на прес-конференції, додавши, що доступ до сесійної зали помічникам народних депутатів буде обмежений у зв’язку з появою також інформації.

Він підкреслив: «журналістів ми будемо пускати, але буде обмежений доступ до сесійної зали помічникам народних депутатів».

За словами А.МАРТИНЮКА, представники коаліції знають про те, що існують плани щодо «провокацій у стінах ВР». Зокрема, щодо можливості внесення в сесійну залу димових шашок.

Він підкреслив, що є «достатньо можливостей захистити ВР і сесійну залу».

А.МАРТИНЮК зазначив, щоб політичні сили, «які можуть підготувати свої штурмові загони для зайняття парламенту чи якихось інших урядових установ, мали на увазі, що вони (ці приміщення – УНІАН) знаходяться під охороною держави і не так легко буде зробити те, що декому планується».