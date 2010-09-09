ВР в облозі: тепер бютівці й регіонали разом блокують трибуну

Депутати фракцій «БЮТ-Батьківщина» та Партії регіонів разом блокують трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку депутати від Партії регіонів раніше прибули до сесійної зали та зайняли місця в президії ВР, біля трибуни та в ложі уряду, аби не дати можливість «бютівцям» заблокувати роботу парламенту, як це відбулося в середу.

Після цього до сесійної зали зайшли депутати від «БЮТ-Батьківщини» і заблокували трибуну парламенту.

Також вони в сесійній залі на своїх місцях розмістили плакати з лозунгами, що містять критику соціальної політики уряду.

О 10.00 голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відкрив пленарне засідання.