ВР в облозі: тепер бютівці й регіонали разом блокують трибуну
10:11, 09 вересня 2010Політика
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Литвин відкрив засідання
Депутати фракцій «БЮТ-Батьківщина» та Партії регіонів разом блокують трибуну Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, зранку депутати від Партії регіонів раніше прибули до сесійної зали та зайняли місця в президії ВР, біля трибуни та в ложі уряду, аби не дати можливість «бютівцям» заблокувати роботу парламенту, як це відбулося в середу.
Після цього до сесійної зали зайшли депутати від «БЮТ-Батьківщини» і заблокували трибуну парламенту.
Також вони в сесійній залі на своїх місцях розмістили плакати з лозунгами, що містять критику соціальної політики уряду.
О 10.00 голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відкрив пленарне засідання.
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