Ющенка просять зробити Наливайченка головою політради НУ

Конференція дніпропетровської обласної організації «Нашої України» проголосувала за включення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА до списку делегатів з’їзду «Нашої України», який відбудеться 24 вересня, та обрала кандидатом у члени політради партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», конференція, яка відбулася 18 вересня, також звернулася до лідера партії Віктора ЮЩЕНКА з проханням внести кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови політради партії.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня аналогічне рішення ухвалила Київська міська організація партії «Наша України».