Ющенка просять зробити Наливайченка головою політради НУ
00:21, 19 вересня 2010Політика
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З’їзд відбудеться 24 вересня
Конференція дніпропетровської обласної організації «Нашої України» проголосувала за включення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА до списку делегатів з’їзду «Нашої України», який відбудеться 24 вересня, та обрала кандидатом у члени політради партії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», конференція, яка відбулася 18 вересня, також звернулася до лідера партії Віктора ЮЩЕНКА з проханням внести кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови політради партії.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня аналогічне рішення ухвалила Київська міська організація партії «Наша України».
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