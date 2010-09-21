Сімферополь обіцяють перетворити на «місто без околиць»

Через два роки команда Президента Віктора Януковича і кримський уряд Василя Джарти перетворять міжнародний аеропорт «Сімферополь» на повітряні ворота Криму європейського рівня. Про це заявив голова постійної комісії Верховної Ради АРК з промисловості, будівництва, транспорту, зв`язку і ПЕК Віктор Агеєв на зустрічі з колективом міжнародного аеропорту «Сімферополь».

За словами нового лідера сімферопольської команди Партії регіонів, вже наступного року з державного бюджету України будуть виділені необхідні кошти для розробки проектно-кошторисної документації з масштабної реконструкції міжнародного аеропорту «Сімферополь».

«Реконструкція необхідна у зв`язку з потребою збільшення пропускної спроможності аеропорту, а також для залучення в автономію крупних, довгострокових інвестицій», - підкреслив депутат.

Агеєв відзначив, що під час робочої поїздки до Криму 9 вересня прем`єр-міністр України Микола Азаров запевнив керівництво автономії, що всі необхідні для цього роботи будуть виконані до 2014 року. «Завдяки міцній конструктивній зв`язці центральної і регіональної влади ми зможемо зробити Сімферополь гордістю не тільки кримчан, але і Європи», - сказав політик.

Віктор Агєєв підкреслив, що зі стабілізаційного фонду держбюджету вже виділено 500 мільйонів гривень для реконструкції і ремонту дорог у Сімферополі, підготовку житлового фонду до опалювального сезону, реставрацію центральної частини міста, а також на потреби охорони здоров`я і освіти.

«Сімферополь стане «містом без околиць», - сказав новий лідер сімферопольської команди Партії регіонів. – Таке завдання поставив перед нами глава Радміну Василь Джарти і ми його виконаємо»

Нагадаємо, 30 серпня на політраді Кримського республіканського відділення Партії регіонів було прийнято рішення про підтримку кандидатури Віктора Агеєва на пост міського голови Сімферополя.