Аваков заявляє, що за ним постійно стежать

Голова Харківської обласної організації ВО "Батьківщина", екс-губернатор Арсен АВАКОВ заявляэ, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.АВАКОВ сьогодні сказав журналістам.

За його словами, біля його офісу у центрі Харкова "постійно чергує автомобіль з людьми у штатському, а коли до них підходять журналісти з камерою та мікрофоном, вони хутко зникають".

Також А.АВАКОВ стверджує, що прослуховуються його телефони, телефони його дружини й сина.

"Я регулярно пишу листи до Служби безпеки і питаю, чому мене слухають. Приходять відписки, що прослуховування не ведеться", - зауважив він. Втім, додав А.АВАКОВ, "є достатньо чесних людей, тому я маю абсолютно протилежну інформацію".